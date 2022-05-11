В ЄС відмовляються від обов'язкових масок у літаках та аеропортах

Пасажири, що подорожують літаком у Європі, з наступного тижня більше не зобов'язані носити маску під час польоту чи в аеропорту.

Про це йдеться в нових рекомендаціях Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC) та Агенції з авіаційної безпеки ЄС (EASA), пише "Європейська правда".

Агентства заявили, що скасувати рекомендацію про обов'язкове носіння маски, яка діє з 2020 року, дозволяють рівень вакцинації, природний імунітет та скасування обмежень у кількох європейських країнах.

Але в заяві вказується, що носіння маски "як і раніше є одним із найкращих заходів захисту від передачі COVID-19".

"Для пасажирів та екіпажів це великий крок уперед у нормалізації авіаперельотів. Однак пасажири повинні поводитися відповідально і поважати вибір оточуючих. А пасажиру, який кашляє та чхає, слід наполегливо подумати про те, щоб одягнути маску для обличчя, щоб заспокоїти тих, хто сидить поряд", - заявив виконавчий директор EASA Патрік Кай.

Нові рекомендації набудуть чинності з 16 травня, але агентства заявили, що правила носіння масок, як і раніше, варіюватимуться серед авіакомпаній після цієї дати.

Наприклад, пасажири, які подорожують рейсами до пункту призначення або з пункту призначення, де носіння маски, як і раніше, є обов'язковим у громадському транспорті, можуть бути зобов'язані носити маску.