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Більшість німців бояться бути втягнутими у війну в Україні

П'ятниця, 13 травня 2022, 10:34

Майже дві третини німців стурбовані тим, що Німеччина буде втягнута у війну в Україні.

Такими є дані опитування ARD-DeutschlandTrend, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на  Tagesschau.

Німеччина підтримує Україну у війні проти Росії, постачаючи важке озброєння та навчаючи українських солдатів. Однак 63% німців стурбовані тим, що Німеччина може бути втягнута у війну. Найменше занепокоєння виражено серед прихильників зелених (46%), а найбільше – серед прихильників ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (77%). ).

З цього приводу стурбовані 73% жінок і 51% чоловіків.

Однак більшість німців також погоджується, що уряд не повинен стримуватися, коли йдеться про підтримку Києва.

Твердження "Федеральний уряд має бути більш обережним у підтримці України, щоб і на нас не напали" підтримали 38% німців. 55% опитаних вважають, що Німеччині не варто стримуватися, коли йдеться про підтримку України.

Опитування проводилося 10-11 травня серед 1226 респондентів.

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Війна з РФ Німеччина Опитування

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