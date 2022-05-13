Большинство немцев боятся быть втянутыми в войну в Украине

Почти две трети немцев озабочены тем, что Германия будет вовлечена в войну в Украине.

Таковы данные опроса ARD-DeutschlandTrend, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Германия поддерживает Украину в войне против России, поставляя тяжелое вооружение и обучая украинских солдат. Однако 63% немцев озабочены тем, что Германия может быть втянута в войну. Наименьшее беспокойство выражено среди поклонников зеленых (46%), а наибольшее – среди поклонников ультраправой "Альтернативы для Германии" (77%).

По этому поводу озабочены 73% женщин и 51% мужчин.

Однако большинство немцев также соглашается, что правительство не должно сдерживаться, когда речь идет о поддержке Киева.

Утверждение "Федеральное правительство должно быть осторожнее в поддержке Украины, чтобы и на нас не напали" поддержали 38% немцев. 55% опрошенных считают, что Германии не следует сдерживаться, когда речь идет о поддержке Украины.

Опрос проводился 10-11 мая среди 1226 респондентов.