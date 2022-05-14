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Фінляндія та Туреччина проведуть переговори під час зустрічі НАТО у Берліні

Субота, 14 травня 2022, 20:57

Міністри закордонних справ Фінляндії та Туреччини зустрінуться у суботу ввечері, щоб прояснити всі питання щодо вступу скандинавської країни до НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто перед неформальною зустріччю з головами відомств країн НАТО у Берліні, пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Я впевнений, що ми знайдемо рішення", - сказав Хаавісто, додавши, що він розмовляв телефоном зі своїм "хорошим колегою" міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу у п'ятницю.

Чавушоглу у суботу в Берліні розкритикував "неприйнятну та обурливу" підтримку, яку потенційні нові члени НАТО Швеція та Фінляндія надають Робочій партії Курдистану.

"Проблема в тому, що ці дві країни відкрито підтримують РПК та YPG та взаємодіють з ними. Це терористичні організації, які щодня нападають на наші війська. Тому неприйнятно та обурливо, що наші друзі та союзники підтримують цю терористичну організацію", — сказав він.

Раніше речник турецького президента заявив, що Анкара не зачинила двері для вступу Швеції та Фінляндії до НАТО, але хоче переговорів з країнами.

Реджеп Тайіп Ердоган несподівано заявив у п'ятницю, що Туреччина не може підтримати розширення альянсу, тому що Фінляндія та Швеція є "домом для багатьох терористичних організацій".

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Туреччина Фінляндія

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