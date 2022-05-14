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Финляндияи Турция проведут переговоры во время встречи НАТО в Берлине

Суббота, 14 мая 2022, 20:57

Министры иностранных дел Финляндии и Турции встретятся в субботу вечером, чтобы прояснить все вопросы по поводу вступления скандинавской страны в НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто перед неформальной встречей с главами ведомств стран НАТО в Берлине, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я уверен, что мы найдем решение", — сказал Хаависто, добавив, что он разговаривал по телефону со своим "хорошим коллегой" министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в пятницу.

Чавушоглу в Берлине раскритиковал "неприемлемую и возмутительную" поддержку, которую потенциальные новые члены НАТО Швеция и Финляндия оказывают Рабочей партии Курдистана.

"Проблема в том, что эти две страны открыто поддерживают РПК и YPG и взаимодействуют с ними. Это террористические организации, которые каждый день нападают на наши войска. Поэтому неприемлемо и возмутительно, что наши друзья и союзники поддерживают эту террористическую организацию", — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента Турции заявил, что Анкара не закрыла дверь для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, но хочет переговоров со странами.

Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно заявил в пятницу, что Турция не может поддержать расширение альянса, потому что Финляндия и Швеция являются "домом для многих террористических организаций".

Что изменит для Украины вступление Швеции и Финляндии в НАТО смотрите в видеообъяснении на Youtube-канале "Европейской правды"

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Турция Финляндия

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