Консультативна місія ЄС відновила роботу в Києві

Консультативна місія Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки в Україні відновила роботу у Києві.

Про це повідомив високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на брифінгу після засідання міністрів оборони блоку у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

"Наша Консультативна місія в Україні сьогодні повернулася до Києва. І ми підтримаємо українську владу за допомогою цивільної діяльності - підтримаємо управління кордонами, розслідування і переслідування за воєнні злочини", - сказав Боррель.

Нагадаємо, представництво ЄС в Україні відновило свою роботу в Києві понад місяць тому 11 квітня.

Делегація ЄС була евакуйована з Києва невдовзі після російського вторгнення, коли атаки на Київ та його передмістя посилилися.