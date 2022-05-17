Консультативная миссия ЕС возобновила работу в Киеве

Консультативная миссия Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности в Украине возобновила работу в Киеве.

Об этом сообщил высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель на брифинге после заседания министров обороны блока в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

"Наша Консультативная миссия в Украине сегодня вернулась в Киев. И мы поддержим украинские власти посредством гражданской деятельности - поддержим управление границами, расследование и преследование за военные преступления", - сказал Боррель.

Напомним, представительство ЕС в Украине возобновило свою работу в Киеве больше месяца назад 11 апреля.

Делегация ЕС была эвакуирована из Киева вскоре после российского вторжения, когда атаки на Киев и его пригород усилились.