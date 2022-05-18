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Глава МЗС Туреччини і Блінкен зустрінуться у США на тлі "вето Ердогана" для Швеції і Фінляндії у НАТО

Середа, 18 травня 2022, 11:35

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу зустрінеться у Нью-Йорку з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, ймовірними темами обговорень буде "вето Ердогана" на вступ до НАТО Фінляндії і Швеції та війна в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Hurriyet Daily News.

В МЗС Туреччини повідомили, що зустріч відбудеться 18 травня і це буде перша зустріч на рівні міністрів закордонних справ у рамках Стратегічного механізму Туреччина-США, про який президенти Ердоган і Байден домовилися минулого року. 

Очікувано однією з ключових тем розмови буде заперечення Туреччини проти прийняття у НАТО Фінляндії та Швеції, які сьогодні офіційно подали заявки. Наразі Туреччина - єдина країна, яка заявила про блокування їхнього вступу. 

Формальними причинами Анкара називає толерантність Швеції і Фінляндії до курдських організацій та опозиції, але неофіційно відомо, що таким чином Ердоган хоче добитися від Вашингтона поступок в інших питаннях - зокрема, щодо придбання американських винищувачів.

США виключили Туреччину зі спільної програми щодо винищувачів F-35 через те, що Туреччина придбала російські системи протиповітряної оборони С-400. Ердоган після цього почав перемовини про сорок F-16 та обладнання для модернізації вже наявних літаків.

Детальніше про це - у статті А Ердоган проти: навіщо Туреччині блокувати розширення НАТО.

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