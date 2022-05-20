У Франції призначено нового міністра закордонних справ

У Франції оголосили склад уряду нового прем’єр-міністра Елізабет Борн - за розподілом портфелів МЗС очолить Катрін Колонна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Колонна, яка замінила на посту Жана-Іва Ле Дріана, стала другою жінкою на чолі МЗС Франції.

Катрін Колонна Фото з сайту посольства франції у британії

Дотепер вона була послом Франції у Британії, а також працювала речницею покійного президента Жака Ширака.

Глава МВС Дарманен та міністр економіки і фінансів Ле Мер зберегли свої посади. Клеман Бон також продовжить свою роботу на посту міністра з європейських справ.

Макрон призначив Елізабет Борн прем'єр-міністром у понеділок.

Йому знадобився майже місяць, щоб призначити новий кабінет після переобрання у квітні, коли він пообіцяв, що надалі керуватиме Францією "по-іншому".

Макрону після президентських виборів треба послати сигнал, що він почув розчарування виборців, виражене в низькій явці та великій підтримці ультраправих та ультралівих.

Парламентські вибори у Франції відбудуться в середині червня.