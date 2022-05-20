Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Франції призначено нового міністра закордонних справ

фото
П'ятниця, 20 травня 2022, 17:52

У Франції оголосили склад уряду нового прем’єр-міністра Елізабет Борн - за розподілом портфелів МЗС очолить Катрін Колонна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Колонна, яка замінила на посту Жана-Іва Ле Дріана, стала другою жінкою на чолі МЗС Франції.

 
Катрін Колонна
Фото з сайту посольства франції у британії

Дотепер вона була послом Франції у Британії, а також працювала речницею покійного президента Жака Ширака.

Глава МВС Дарманен та міністр економіки і фінансів Ле Мер зберегли свої посади. Клеман Бон також продовжить свою роботу на посту міністра з європейських справ. 

Макрон призначив Елізабет Борн прем'єр-міністром у понеділок. 

Йому знадобився майже місяць, щоб призначити новий кабінет після переобрання у квітні, коли він пообіцяв, що надалі керуватиме Францією "по-іншому".

Макрону після президентських виборів треба послати сигнал, що він почув розчарування виборців, виражене в низькій явці та великій підтримці ультраправих та ультралівих. 

Парламентські вибори у Франції відбудуться в середині червня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Макрон

Статті

Підтримка тим, хто надихає світ: як ЄС допомогає українцям

Історія судитиме всю міжнародну спільноту за те, як ми допомагаємо українському народу пережити найгіршу гуманітарну катастрофу в Європі з часів Другої світової війни.
20 травня 2022 — Андреас Папаконстантину, ECHO

Ракети для Лукашенка: що стоїть за заявами Мінська про війну із Заходом

Заяви Лукашенко про купівлю у РФ ракетних комплексів "Іскандер" та С-400 можуть втягнути Білорусь у війну з Україною.
20 травня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

10 головних питань про геноцид в Україні, покарання за нього та міжнародні суди

"Увесь світ бачить фото з Бучі, Маріуполя, Харкова. То для чого потрібні інші докази, якщо звірства росіян і так очевидні?"
20 травня 2022 — Олеся Гонтар, Надія Микієвич, для Європейської правди