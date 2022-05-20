Во Франции назначен новый министр иностранных дел

Во Франции объявили состав правительства нового премьер-министра Элизабет Борн – по распределению портфелей МИД возглавит Катрин Колонна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Колонна, заменившая на посту Жана-Ива Ле Дриана, стала второй женщиной во главе МИД Франции.

Катрин Колонна ФОТО ИЗ САЙТА ПОСОЛЬСТВА ФРАНЦИИ В БРИТАНИИ

До этого она была послом Франции в Британии, а также работала спикером покойного президента Жака Ширака.

Глава МВД Дарманен и министр экономики и финансов Ле Мер сохранили свои должности. Клеман Бон также продолжит свою работу на посту министра по европейским делам.

Макрон назначил Элизабет Борн премьер-министром в понедельник.

Ему понадобился почти месяц, чтобы назначить новый кабинет после переизбрания в апреле, когда он пообещал, что будет руководить Францией "по-другому".

Макрону после президентских выборов следует послать сигнал, что он услышал разочарование избирателей, выраженное в низкой явке и большой поддержке ультраправых и ультралевых.

Парламентские выборы во Франции пройдут в середине июня.