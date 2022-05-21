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Прем’єр-міністр Португалії відвідав Ірпінь

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Субота, 21 травня 2022, 14:00

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта прибув до України на запрошення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та відвідав Ірпінь.

Про візит Кошта розповів у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Прем’єр Португалії почав візит з відвідин Ірпеня, заявивши, що "не забуде" свою поїздку туди.

"Рівні руйнування та насильства є абсолютно нищівними. Я став свідком жорстоких, свавільних та невиправданих нападів. Війна завжди торкається безневинних людей. Сім'ї, у яких тут було життя, робота, їхній район, змушені були покинути все, щоб спробувати врятувати своє життя. Найбільше мене вражає насильство проти мирних жителів", - зазначив португальский прем’єр-міністр.

Глава португальського уряду заявив, що його візит відбувається на знак солідарності з Україною та її народом. 

"Ми засуджуємо варварське вторгнення Росії. Португалія підтримує Україну", - заявив Кошта.

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