Премьер-министр Португалии посетил Ирпень

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта прибыл в Украину по приглашению премьер-министра Дениса Шмыгаля и посетил Ирпень.

О визите Кошта рассказал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

Премьер Португалии начал визит с посещения Ирпеня, заявив, что "не забудет" свою поездку туда.

"Уровни разрушения и насилия абсолютно сокрушительны. Я стал свидетелем жестоких, произвольных и неоправданных нападений. Война всегда касается невинных людей. Семьи, у которых здесь была жизнь, работа, их район, вынуждены были покинуть все, чтобы попытаться спасти свою жизнь. Больше всего меня поражает насилие против мирных жителей", - отметил португальский премьер-министр.



I will never forget the visit to #Irpin. The levels of destruction and violence are completely devastating. I testified the evidence of vicious, indiscriminate and unjustified attacks. pic.twitter.com/f9f1Kmh9Ra