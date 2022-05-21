В уряді вважають, що ініціатива зближення України з НАТО – на стороні Альянсу

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що Україна зробила що могла для вступу в Альянс.

Про це вона повідомила у інтерв’ю телеканалу ICTV у ефірі "єдиних новин" у суботу.

За словами Стефанішиної, Україна вважає чинною свою заявку щодо членства у Альянсі, чекає на дії з боку НАТО і не вважає, що м’яч зараз на боці України.

"Ситуація кардинально змінилася стосовно наших євроатлантичних прагнень... Ми виходимо з того, що у 2008 році Україна вже подала заявку на членство в НАТО, це був відомий усім лист трьох і ця заявка ніколи не була відкликана", - заявила вона.

Рішення щодо українського членства - за лідерами НАТО, наголосила віцепрем'єра і запропонувала їм піти на наступні кроки в пакеті з рішенням щодо Швеції і Фінляндії.

"Ми на 99,9% вичерпали інструменти, які дозволяли нам робити кроки щодо приєднання до Альянсу, сьогодні це рішення вже не на території України", - додала вона, висловивши впевненість у військовій сумісності ЗСУ з НАТО.

Ольга Стефанішина наголосила, що відмова надавати Україні ПДЧ у 2008 році було помилкою, з якої, на її думку, Альянс виніс урок. "Для мене особисто рішення про швидке приєднання Швеції та Фінляндії є визнанням політичних помилок 2008 року, коли пусті обіцянки призвели до нападу Росії (на Грузію, а згодом на Україну – ЄП)", - нагадала вона, заявивши, що швидкий вступ Фінляндії та Швеції покликаний убезпечити їх від нападу

Як повідомлялося, у суботу президент Туреччини повідомив лідерам Швеції та Фінляндії свою позицію щодо умов їхнього вступу до НАТО.

Детальніше читайте у статтях "Що змінює для України вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу", а також у поясненні "А Ердоган проти: навіщо Туреччині блокувати розширення НАТО"