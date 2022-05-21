В правительстве считают, что в сближении Украины с НАТО следующий шаг за Альянсом

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что Украина сделала что могла для вступления в Альянс.

Об этом она сообщила в интервью телеканалу ICTV в эфире "Единых новостей" в субботу.

По словам Стефанишиной, Украина считает действующей свою заявку по членству в Альянсе, ждет действий со стороны НАТО и не считает, что мяч сейчас на стороне Украины.

"Ситуация кардинально изменилась в отношении наших евроатлантических устремлений… Мы исходим из того, что в 2008 году Украина уже подала заявку на членство в НАТО, это было известное всем письмо трех и эта заявка никогда не была отозвана", - заявила она.

Решение по украинскому членству - за лидерами НАТО, подчеркнула вице-премьер и предложила им пойти на следующие шаги в пакете с решением по Швеции и Финляндии.

"Мы на 99,9% исчерпали инструменты, которые позволяли нам делать шаги по присоединению к Альянсу, сегодня это решение уже не на территории Украины", - добавила она.

Ольга Стефанишина подчеркнула, что отказ предоставлять Украине ПДЧ в 2008 году был ошибкой, из которой, по ее мнению, Альянс извлек урок. "Для меня лично решение о бістром вступлении Швеции и Финляндии является признанием политических ошибок 2008 года, когда пустые обещания привели к нападению России (на Грузию, а впоследствии на Украину – ЕП)", - напомнила она, заявив, что скорейшее вступление Финляндии и Швеции призван обезопасить их от нападения

Как сообщалось, в субботу президент Турции сообщил лидерам Швеции и Финляндии свою позицию об условиях их вступления в НАТО.

Подробнее читайте в статьях "Что меняет для Украины вступление Финляндии и Швеции в Альянс", а также в объяснении "А Эрдоган против: зачем Турции блокировать расширение НАТО"