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КНДР запустила три балістичні ракети після візиту Байдена до Азії

Середа, 25 травня 2022, 08:00

Північна Корея у середу вранці випустила три балістичні ракети в бік Японського моря.

Про це повідомили військові Південної Кореї, пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Запуск відбувся через день після того, як американський президент Джо Байден завершив свій перший візит до Азії як лідер США.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що "приблизно о 06:00, 06:37 і 06:42 було виявлено запуски балістичних ракет, запущених з району Сунан".

Берегова охорона Японії попередила про "можливий запуск балістичної ракети" з Північної Кореї, закликаючи судна триматися подалі від об'єктів, що впали у водах.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив журналістам, що Токіо намагається підтвердити інформацію про запуск.

Американські чиновники раніше раніше попередили, що лідер Пхеньяну Кім Чен Ин може провести ядерні випробування, поки Байден перебуває в регіоні.

В останній день у Сеулі Байден сказав журналістам, що у нього було лише коротке повідомлення для Кіма: "Привіт. Крапка". Він додав, що Сполучені Штати "готові до всього, що робить Північна Корея".

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КНДР Байден

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