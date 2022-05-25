КНДР запустила три баллистические ракеты после визита Байдена в Азию

Северная Корея в среду утром выпустила три баллистических ракеты в сторону Японского моря.

Об этом сообщили военные Южной Кореи, пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Запуск состоялся через день после того, как американский президент Джо Байден завершил свой первый визит в Азию как лидер США.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что "приблизительно в 06:00, 06:37 и 06:42 были обнаружены запуски баллистических ракет из района Сунан".

Береговая охрана Японии предупредила о "возможном запуске баллистической ракеты" из Северной Кореи, призывая суда держаться подальше от упавших в водах объектов.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил журналистам, что Токио пытается подтвердить информацию о запуске.

Американские чиновники ранее ранее предупредили, что лидер Пхеньяна Ким Чен Ын может провести ядерные испытания, пока Байден находится в регионе.

В последний день в Сеуле Байден сказал журналистам, что у него было только короткое сообщение для Кима: "Привет. Точка". Он добавил, что Соединенные Штаты "готовы ко всему, что делает Северная Корея".