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Парламент Словенії обрав нового прем'єра

Середа, 25 травня 2022, 22:28

Словенський парламент проголосував за обрання прем'єр-міністром ліберала Роберта Голоба.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на N1.

"Виборці чітко вирішили, що хочуть жити в нормальній державі без постійної невизначеності ", – прокоментував своє обрання новий прем'єр.

За його обрання віддала голоси нова лівоцентристська коаліція, що складається із партії нового прем'єра "Рух за свободу", а також соціал-демократів та партії "Левіца". Нова коаліція має стабільну більшість - 53 місця із 90.

Призначення міністрів очікується наступного тижня. "Протягом літа ми хочемо підготуватися до двох головних викликів осені: енергетичної кризи та можливої ​​нової хвилі Covid-19", — стверджує  Голоб.

Також він обіцяє найближчим часом ухвалити законопроекти, які гарантують свободу ЗМІ, та переглянути деякі рішення уряду, що йде, у тому числі угоду на 340 мільйонів євро щодо закупівлі бронетехніки в Німеччини.

Нагадаємо, на парламентських виборах 24 квітня "Рух за свободу" отримав підтримку 34,5% голосів, значно випередивши Словенську демократичну партію (SDS) тодішнього прем’єра Янеза Янши (23,5%).

Янша переконаний, що нова коаліція буде проводити проросійський курс.

Про вибори у Словенії читайте у статті Скандальний друг України: чи збереже Словенія проукраїнську політику

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Словенія

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