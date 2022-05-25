Парламент Словении избрал нового премьера

Словенский парламент проголосовал за избрание премьер-министром либерала Роберта Голоба.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на N1.

"Избиратели четко решили, что хотят жить в нормальном государстве без постоянной неопределенности", – прокомментировал свое избрание новый премьер.

За его избрание отдала голоса новая левоцентристская коалиция, состоящая из партии нового премьера "Движение за свободу", а также социал-демократов и партии "Левица". Новая коалиция имеет стабильное большинство – 53 места из 90.

Назначение министров ожидается на следующей неделе. "В течение лета мы хотим подготовиться к двум главным вызовам осени: энергетическому кризису и возможной новой волне Covid-19", — утверждает Голоб.

Также он обещает в ближайшее время принять законопроекты, гарантирующие свободу СМИ, и пересмотреть некоторые решения идущего правительства, в том числе соглашение на 340 миллионов евро по закупке бронетехники у Германии.

Напомним, на парламентских выборах 24 апреля "Движение за свободу" получило поддержку 34,5% голосов, значительно опередив Словенскую демократическую партию (SDS) тогдашнего премьера Янеза Янши (23,5%).

Янша уверен, что новая коалиция будет проводить пророссийский курс.

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