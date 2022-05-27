Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Прага заборонила розпивати алкоголь на набережних у нічний час

П'ятниця, 27 травня 2022, 10:12

Міська влада Праги заборонила розпивати алкоголь на набережних у нічний час та розширила загальний перелік громадських місць, де в цілому заборонено споживати алкогольні напої.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє IDNES.

Перелік заборонених місць розширили з 837 до 1036, а також посилили ознаки, достатні для того, щоб поліція могла вважати поведінку людей розпиванням алкоголю - підставою може вважатись наявність відкритої пляшки і не обов’язково доводити, що з неї щойно пили. 

До переліку потрапили, зокрема, території, прилеглі до шкіл і медичних закладів і 100-метрові зони біля станцій метро і зупинок громадського транспорту. 

Також буде заборонено споживати алкоголь у нічний час - з опівночі до 9 ранку - на набережних.

Як пояснили у мерії, нововведення запровадили в основному для боротьби з ситуаціями, коли люди під впливом алкоголю починають заважати іншим. 

Мапу з забороненими зонами розмістять у міському мобільному додатку. 

Винятками з правил будуть 31 грудня-1 січня, а також окремі культурні й спортивні події і території ресторанів. 

Нововведення почнуть діяти у липні. До цього правила останній раз оновлювали у 2013 році.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія ЄвроЖиття

Статті

Ірландський глухий кут: як Борис Джонсон створив проблему для Британії та ЄС

Британці практично йдуть на свідому погрозу порушити міжнародне право заради уникнення конфлікту в Північній Ірландії.
27 травня 2022 — Олександр Краєв, для Європейської правди

4 кроки до покарання воєнних злочинців: як має діяти Україна

Чи зможуть українські органи правосуддя довести задокументовані воєнні злочини до судових вироків і покарань?
26 травня 2022 — Гюндуз Мамедов, для Європейської правди

Пояснюємо, чому редактори New York Times не зрозуміли суть війни РФ проти України. І не тільки вони

Обмеження допомоги Україні та згода на поступки стане найгіршою геополітичною помилкою американської адміністрації за кілька десятиліть.
26 травня 2022 — Богдан Бернацький, Ерік Кучеренко, Олександр Кущ, Микола Юрлов