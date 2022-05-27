Прага заборонила розпивати алкоголь на набережних у нічний час

Міська влада Праги заборонила розпивати алкоголь на набережних у нічний час та розширила загальний перелік громадських місць, де в цілому заборонено споживати алкогольні напої.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє IDNES.

Перелік заборонених місць розширили з 837 до 1036, а також посилили ознаки, достатні для того, щоб поліція могла вважати поведінку людей розпиванням алкоголю - підставою може вважатись наявність відкритої пляшки і не обов’язково доводити, що з неї щойно пили.

До переліку потрапили, зокрема, території, прилеглі до шкіл і медичних закладів і 100-метрові зони біля станцій метро і зупинок громадського транспорту.

Також буде заборонено споживати алкоголь у нічний час - з опівночі до 9 ранку - на набережних.

Як пояснили у мерії, нововведення запровадили в основному для боротьби з ситуаціями, коли люди під впливом алкоголю починають заважати іншим.

Мапу з забороненими зонами розмістять у міському мобільному додатку.

Винятками з правил будуть 31 грудня-1 січня, а також окремі культурні й спортивні події і території ресторанів.

Нововведення почнуть діяти у липні. До цього правила останній раз оновлювали у 2013 році.