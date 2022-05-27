В Праге запретила распивать алкоголь на набережных в ночное время

Городские власти Праги запретили распивать алкоголь на набережных в ночное время и расширили общий перечень общественных мест, где в целом запрещено употреблять алкогольные напитки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает IDNES.

Перечень запретных мест расширили с 837 до 1036, а также усилили признаки, достаточные для того, чтобы полиция могла считать поведение людей распитием алкоголя – основанием может считаться наличие открытой бутылки и не обязательно доказывать, что из нее только что пили.

В список попали, в частности, территории, прилегающие к школам и медицинским учреждениям и 100-метровые зоны у станций метро и остановок общественного транспорта.

Также будет запрещено употреблять алкоголь в ночное время – с полуночи до 9 утра – на набережных.

Как пояснили в мэрии, нововведения ввели в основном для борьбы с ситуациями, когда люди под влиянием алкоголя начинают мешать другим людям.

Карта с запретными зонами разместят в городском мобильном приложении.

Исключения из правил будут 31 декабря-1 января, а также отдельные культурные и спортивные события и территории ресторанов.

Нововведения начнут действовать в июле. До этого правила последний раз обновляли в 2013 году.