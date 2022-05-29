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Блінкен назвав Лукашенка співучасником агресії РФ проти України

Неділя, 29 травня 2022, 21:25

Співучасть у війні проти України названа держсекретарем США  серед злочинів режиму Лукашенка.

Як повідомляє "Європейська правда", це слідує із поста у Twitter, в якому держсекретар США Ентоні Блінкен вітає із Днем солідарності з Білоруссю.

"У цей День солідарності з Білоруссю ми пам’ятаємо про страждання, спричинені придушенням прав людини режимом Лукашенка, нехтуванням міжнародними нормами та співучастю у війні Росії проти України. Ми з білоруським народом сьогодні і щодня",- пише Блінкен.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко раніше неодноразово заявляв, що не має відношення до російської агресії проти України.

Зокрема, у недавньому листі  генсеку ООН Лукашенко заявив, що Білорусь не є агресором в російсько-українській війні і звинуватив Захід у тому, що він не почув "занепокоєнь" Росії.

"Ми – не агресори, як нас намагаються уявити деякі держави. Білорусь ніколи не була ініціатором будь-яких війн чи конфліктів. Але ми й не зрадники. Для нас важливі чесність та порядність у стосунках. Наша позиція полягає в тому, що занепокоєння та інтереси будь-якої країни, чи то одна восьма частина суші, чи острівна держава, повинні бути почуті всіма", - стверджує Лукашенко.

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США Білорусь Війна з РФ

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