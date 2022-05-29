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Блинкен назвал Лукашенко соучастником агрессии РФ против Украины

Воскресенье, 29 мая 2022, 21:25

Соучастие в войне против Украины названо госсекретарем США среди преступлений режима Лукашенко.

Как сообщает "Европейская правда", это следует с поста в Twitter, в котором госсекретарь США Энтони Блинкен поздравляет с Днем солидарности с Беларусью.

"В этот День солидарности с Беларусью мы помним о страданиях, вызванных подавлением прав человека режимом Лукашенко, пренебрежением международными нормами и соучастием в войне России против Украины. Мы с белорусским народом сегодня и каждый день",- пишет Блинкен.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что не имеет отношения к российской агрессии против Украины.

В частности, в недавнем письме генсеку ООН Лукашенко заявил, что Беларусь не является агрессором в российско-украинской войне и обвинил Запад в том, что он не услышал "беспокойств" России.

"Мы – не агрессоры, как нас пытаются представить некоторые государства. Беларусь никогда не была инициатором каких-либо войн или конфликтов. Но мы и не предатели. Для нас важны честность и порядочность в отношениях. Наша позиция заключается в том, что беспокойство и интересы любой страны, будь то одна восьмая часть суши, или островное государство, должны быть услышаны всеми", - утверждает Лукашенко.

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США Беларусь Война с РФ

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