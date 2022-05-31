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Президентка Словаччини відвідала Ірпінь і Бородянку та зустрілася з Зеленським

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Вівторок, 31 травня 2022, 16:43

Президентка Словаччини Зузана Чапутова приїхала з візитом в Україну, у вівторок вона відвідала зруйновані російськими військами Ірпінь та Бородянку.

Про це йдеться у повідомленні Чапутової на Facebook, пише "Європейська правда".

"У Бородянці та Ірпені я на власні очі бачила сліди розрухи, яку принесли в Україну російські солдати. За сотні кілометрів на схід і південь тисячі інших мирних жителів України - жінок, чоловіків, дітей - все ще стикаються з такими ж спустошеннями. Я вірю, що коли цей кошмар закінчиться, Україна знову розквітне. Як сьогодні серед зруйнованих будинків у Бородянці чи Ірпені розквітли квіти", - написала Чапутова.

Чапутова сьогодні також зустрілась у Києві з президентом Володимиром Зеленським, повідомив заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга.

"Зузана підтвердила Зузани" - саме під таким гаслом проходить візит  президентки Словацької Республіки Зузани Чапутової в Києві. А Зузани - це також словацькі 155мм САУ. А ще особисте лобіювання статусу кандидата України в ЄС, оборонна підтримка, взаємодія в енергетичній сфері, можливий спільний прикордонно-митний контроль", - написав Сибіга на своїй сторінці у Facebook.

Чапутова також виступила перед депутатами Верховної ради.

Видання Aktuality повідомляє, що Чапутова також проведе переговори з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Директор Департаменту комунікацій Офісу президента Словаччини Йозеф Матей повідомив, що після повернення з України Чапутова проведе спеціальну пресконференцію.

Нагадаємо, міністр оборони Словаччини Ярослав Надь підтвердив, що його країна передасть Україні 8 самохідних гаубиць Zuzana 2.

Раніше повідомлялося, що українську військову техніку ремонтуватимуть та модернізуватимуть у Словаччині.

У квітні Словаччина передала Україні дивізіон ППО С-300, отримавши натомість американську Patriot. 

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