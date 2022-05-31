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Шольц анонсував домовленість з Грецією про БМП для України - в обмін на німецькі

Вівторок, 31 травня 2022, 18:03

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що Німеччина обговорює з Грецією передачу їй бойових машин піхоти для того, щоб Греція могла передати свої Україні і отримати заміну.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав 31 травня на брифінгу у Брюсселі. 

Канцлер зазначив, що Німеччина планує продовжити надавати Україні підтримку зброєю, у тому числі - шляхом надання заміни іншим союзникам, які передають своє озброєння Україні. 

"Сьогодні я говорив з прем’єр-міністром Греції, і ми домовилися про схожу угоду з грецькою стороною: ми передамо їм на заміну німецькі бойові машини піхоти. Деталі цієї угоди будуть обговорені міністрами оборони", - розповів Олаф Шольц. 

Нагадаємо, в середині квітня в Міноборони Греції заявили, що більше не планують надавати Україні допомогу зброєю, тому що це послабило би власну обороноздатність. Раніше Греція передала Україні два літаки з військовою допомогою, зокрема стрілецькою зброєю та ЗРК.

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