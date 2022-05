Спікер парламенту Молдови приїхав у Бучу

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу та голова парламентської комісії з національної безпеки Ліліан Карп 4 травня прибули з візитом до України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами Гросу, він відвідав Бучу, яка пережила неймовірні звірства російської армії. "Цю війну необхідно зупинити, а військові злочини розслідувати та покарати", - розповів він у своєму Twitter.

I am currently on a visit to #Bucha, one of the towns in the suburbs of #Kiev that has experienced unimaginable atrocities by the Russian army. This war must be stopped and war crimes investigated and punished. pic.twitter.com/WjeGUw50Gd