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Спікер парламенту Молдови приїхав у Бучу

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Середа, 4 травня 2022, 14:25

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу та голова парламентської комісії з національної безпеки Ліліан Карп 4 травня прибули з візитом до України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами Гросу, він відвідав Бучу, яка пережила неймовірні звірства російської армії. "Цю війну необхідно зупинити, а військові злочини розслідувати та покарати", - розповів він у своєму Twitter.

Ліліан Карп на своїй Facebook-сторінці опублікував фото біля церкви в Бучі, де було виявлено масове поховання жертв від рук російських військ.

 

Наприкінці квітня президентка Мая Санду розповіла, що спікер парламенту Ігор Гросу давно планував вирушити до Києва, але візит перенесли на пропозицію української сторони.

Сама Санду сказала, що готова приїхати до Києва, якщо це буде корисно.

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