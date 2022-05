Спикер парламента Молдовы приехал в Бучу

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу и глава парламентской комиссии по национальной безопасности Лилиан Карп 4 мая прибыли с визитом в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам Гросу, он посетил Бучу, пережившую невероятные зверства российской армии. "Эту войну необходимо остановить, а военные преступления расследовать и наказать", – рассказал он в своем Twitter.

I am currently on a visit to #Bucha, one of the towns in the suburbs of #Kiev that has experienced unimaginable atrocities by the Russian army. This war must be stopped and war crimes investigated and punished. pic.twitter.com/WjeGUw50Gd