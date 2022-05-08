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Венгрия продолжает блокировать новые санкции против РФ

Воскресенье, 8 мая 2022, 16:40

Венгрия в очередной раз заблокировала одобрение шестого пакета санкций против РФ, предусматривающего постепенное внедрение эмбарго на нефть на нефтепродукты.

Как пишет "Европейская правда", об этом на своей странице в twitter пишет корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Завершилась встреча послов ЕС. Пока нет договоренностей по санкциям против РФ. Они снова соберутся завтра и, возможно, во вторник. Венгерское упрямство",- пишет он.

Напомним, шестой пакет санкций против РФ предусматривает постепенное введение эмбарго на нефть и нефтепродукты из РФ.

Отказ от российской нефти может быть особым вызовом для Венгрии, Словакии и Болгарии, которые покупают этот ресурс преимущественно у России. В целом российская нефть составляет 25% среди нефтяного импорта Евросоюза, тогда как газ – 40%.

Несмотря на это, Венгрия анонсирует, что намерена блокировать эти санкции. На решение Будапешта не прошла даже уступка в сторону Венгрии и Словакии – для них внедрение этих санкций предлагается отсрочить на 1,5 года.

В то же время, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна требует отсрочки на 5 лет, угрожая иначе ветировать санкции.

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санкции Энергетика Венгрия Война с РФ

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