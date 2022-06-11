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Країни Бухарестської дев’ятки виступили за подальше зміцнення східного флангу НАТО

Субота, 11 червня 2022, 10:22

Учасники саміту Бухарестської дев’ятки виступили за зміцнення присутності НАТО на східному фланзі Альянсу.

Про це йдеться у декларації, ухваленій за підсумками саміту 10 червня, повідомляє "Європейська правда".

Як відзначається, у відповідь на війну Росії проти України НАТО зміцнив свою позицію стримування та оборони на всьому східному фланзі, від Балтійського до Чорного моря, створив чотири нові бойові групи в Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині, а також посилив існуючі бойові групи НАТО в Естонії, Латвії, Литві та Польщі.

У Румунії відбудеться саміт Бухарестської дев'ятки, приїде генсек НАТО

"Дивлячись у майбутнє, нам необхідно значно зміцнити нашу позицію стримування та оборони у напрямку сучасної передової оборони збалансованим, надійним, послідовним, стійким та адаптованим чином на всьому східному фланзі, зважаючи на національні особливості", - йдеться у заяві.

Країни підкреслили, що повинні збільшити багатоаспектну присутність союзників і забезпечити, "щоб у нас були сумісні боєздатні сили у мирний час, своєчасно посилені силами, вогнем та засобами, покращені механізми управління та контролю, посилена протиповітряна та протиракетна оборона, покращена інфраструктура, військова мобільність та стійкий доступ до ланцюжка постачання палива".

У саміті, започаткованому Румуніє і Польщею у 2015 році, взяли участь президенти Естонії, Угорщини, Литви, Латвії та Болгарії, а президенти Чехії та Словаччини брали участь у режимі онлайн.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також відвідав зустріч дистанційно.

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