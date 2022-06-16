Уряд Угорщини розширив територію перебування військ НАТО в країні

Уряд Угорщини своїм указом розширив територію, на якій дозволене перебування військ НАТО, на всю територію країни.

Про це повідомило угорське видання Telex, пише "Європейська правда".

Відповідно до указу, війська НАТО вже можуть розміщуватись у будь-якій частині країни, а також можуть здійснювати перекидання військ, проводити військові навчання та тренування в будь-якому місці.

Останніми місяцями такий дозвіл був обмежений територією регіону Задунав’я на заході країни.

Відзначається, що у вівторок ввечері в "Угорській газеті" було опубліковано указ, який дозволяє "транзит та розміщення сил реагування НАТО на суші та по повітрю в Угорщині" у контексті "кризи в Україні".

Указ, як і раніше, забороняє силам НАТО рухатися безпосередньо з Угорщини до України.

Нове рішення вносить поправки до більш ранньої урядової постанови, яка набула чинності в березні цього року і дозволяла лише розміщення військ НАТО в Угорщині в Задунав’ї.

У новому указі не уточнюється, чому ця зміна потрібна. Можливо, це пов’язано зі спільними тренуваннями угорських військ з американськими.