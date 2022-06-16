Правительство Венгрии расширило территорию пребывания войск НАТО в стране

Правительство Венгрии своим указом расширило территорию, на которой разрешено пребывание войск НАТО, на всю территорию страны.

Об этом сообщило венгерское издание Telex, пишет "Европейская правда".

Согласно указу, войска НАТО уже могут размещаться в любой части страны, а также могут осуществлять переброску войск, проводить военные учения и тренировки в любом месте.

В последние месяцы такое разрешение было ограничено территорией региона Задунавья на западе страны.

Отмечается, что во вторник вечером в "Венгерской газете" был опубликован указ, разрешающий "транзит и размещение сил реагирования НАТО на суше и по воздуху в Венгрии" в контексте "кризиса в Украине".

Указ по-прежнему запрещает силам НАТО двигаться непосредственно из Венгрии в Украину.

Новое решение вносит поправки в более раннее правительственное постановление, которое вступило в силу в марте этого года и позволяло лишь размещение войск НАТО в Венгрии в Задунавье.

В новом указе не уточняется, почему это изменение нужно. Возможно, это связано с совместными тренировками венгерских войск с американскими.