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Прем’єр Нідерландів: війна в Україні – це і наша війна, маємо бути готовими до наслідків

Субота, 18 червня 2022, 09:26

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у п’ятницю заявив, що війна в Україні також є і їхньою війною, тому нідерландці повинні бути готовими відчути на собі її наслідки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на De Telegraaf.

Відповідаючи на питання, чи не втягуються Нідерланди у війну, "яка не обов’язково є нашою"Б Рютте заявив: "Ця війна є нашою, погодьмося з цим".

"Ми не офіційно перебуваємо у стані війни з Росією. Але по суті це також наша війна. Україна повинна перемогти, це справді важливо. Хай там як, ми маємо гарантувати, що зробимо все можливе для наближення їх до цієї перемоги", – зазначив прем’єр Нідерландів.

Він додав, що допомагає Україні всім можливим – від фінансової та військової підтримки, зокрема важким озброєнням, але пряме втручання НАТО є "червоною лінією".

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"Ми робимо це, тому що це наша війна. Якщо вона піде не так і ми дозволимо Путіну окупувати Україну, що далі? Насправді це безпосередня загроза нашій безпеці", – наголосив Рютте.

Він також застеріг, що війна в Україні матиме прямі наслідки для Нідерландів, і "ці наслідки також стосуватимуться наших гаманців, але ми маємо робити це для нашої безпеки та свободи".

Нагадаємо, у п'ятницю прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським заявив, що підтримує надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

На початку червня міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила про плани вкласти в оборону 5 млрд євро – це найбільше фінансове вливання у військо з кінця холодної війни.

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Нідерланди Війна з РФ

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