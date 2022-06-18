Премьер Нидерландов: война в Украине – это и наша война, должны быть готовы к последствиям

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в пятницу заявил, что война в Украине также является их войной, поэтому нидерландцы должны быть готовы ощутить на себе ее последствия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на De Telegraaf.

Отвечая на вопрос, не втягиваются ли Нидерланды в войну, "которая не обязательно наша". Б Рютте заявил: "Эта война наша, согласимся с этим".

"Мы не официально находимся в состоянии войны с Россией. Но по сути это тоже наша война. Украина должна победить, это действительно важно. Как бы там ни было, мы должны гарантировать, что сделаем все возможное для приближения их к этой победе", – отметил премьер Нидерландов.

Он добавил, что помогает Украине всем возможным – от финансовой и военной поддержки, в том числе тяжелым вооружением, но прямое вмешательство НАТО является "красной линией".

"Мы делаем это, потому что это наша война. Если она пойдет не так, и мы позволим Путину оккупировать Украину, что дальше? На самом деле это непосредственная угроза нашей безопасности", - подчеркнул Рютте.

Он также предостерег, что война в Украине будет иметь прямые последствия для Нидерландов, и "эти последствия будут также касаться наших кошельков, но мы должны делать это для нашей безопасности и свободы".

Напомним, в пятницу премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским заявил, что поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

В начале июня министерка обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила о планах вложить в оборону 5 млрд евро – это самое большое финансовое вливание в войско с конца холодной войны.