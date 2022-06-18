Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Премьер Нидерландов: война в Украине – это и наша война, должны быть готовы к последствиям

Суббота, 18 июня 2022, 09:26

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в пятницу заявил, что война в Украине также является их войной, поэтому нидерландцы должны быть готовы ощутить на себе ее последствия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на De Telegraaf.

Отвечая на вопрос, не втягиваются ли Нидерланды в войну, "которая не обязательно наша". Б Рютте заявил: "Эта война наша, согласимся с этим".

"Мы не официально находимся в состоянии войны с Россией. Но по сути это тоже наша война. Украина должна победить, это действительно важно. Как бы там ни было, мы должны гарантировать, что сделаем все возможное для приближения их к этой победе", – отметил премьер Нидерландов.

Он добавил, что помогает Украине всем возможным – от финансовой и военной поддержки, в том числе тяжелым вооружением, но прямое вмешательство НАТО является "красной линией".

Граждане Германии, Нидерландов и Франции поддерживают идею поражения РФ в Украине и освобождение территорий

"Мы делаем это, потому что это наша война. Если она пойдет не так, и мы позволим Путину оккупировать Украину, что дальше? На самом деле это непосредственная угроза нашей безопасности", - подчеркнул Рютте.

Он также предостерег, что война в Украине будет иметь прямые последствия для Нидерландов, и "эти последствия будут также касаться наших кошельков, но мы должны делать это для нашей безопасности и свободы".

Напомним, в пятницу премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским заявил, что поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

В начале июня министерка обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила о планах вложить в оборону 5 млрд евро – это самое большое финансовое вливание в войско с конца холодной войны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Нидерланды Война с РФ

Статьи

"Операция Шольц". С какими условиями Украина открыла двери в ЕС и кто изменил мнение Германии

Самое проблемное государство – это Нидерланды. Но Зеленский готов доказать им, что он стремится к воплощению реформ... (укр.)
17 июня 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Российское "газовое салями": как Путин использует энергетику в новой войне против ЕС

Если тактика "газового салями" окажется успешной для Путина, это будет наилучшим стимулом применить ее для полномасштабной войны в Европе.
16 июня 2022 — Елена Павленко, для Европейской правды

"Нет препятствий для вступления в НАТО государств с оккупированной территорией"

Андрей Загороднюк: "Требования Киева "закрыть небо" были нереалистичными. Украине придется вернуться к вопросу членства в НАТО, но создавать "конкурентов Альянса"..." (укр.)
16 июня 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда