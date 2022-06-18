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Ніцца вигнала з порту круїзний лайнер, на який поскаржились за забруднення довкілля

Субота, 18 червня 2022, 19:50

У французькій Ніцці міська влада наказала вийти з порту круїзному лайнеру, на який поскаржилися за забруднення довкілля, за кілька годин після його прибуття.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Випадок стався ще у четвер. Грецький круїзний лайнер Aegan Odyssey з близько 300 пасажирами надвечір зайшов у порт міста. 

Місцеві жителі звернули увагу на густі клуби диму, які він викидає, і шум від обладнання корабля, та поскаржилися міській владі. Близько 11 години вечора, за кілька годин після прибуття, лайнеру наказали залишити порт і він рушив у напрямку Тулузи.

Як стало відомо AFP, компанія-агент Medov France з офісом у Марселі, що відповідає за зупинки лайнера від імені чартерної компанії, звернулася за роз’ясненнями до портової влади, скаржачись, що це "удар по репутації" компанії. 

Французькі міста на середземноморському узбережжі в останні роки все частіше постають перед дилемою з круїзними лайнерами які, з одного боку, є джерелом забруднення, але з іншого боку, є важливим джерелом доходу для місцевої економіки. 

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