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Ницца выгнала из порта круизный лайнер, на который пожаловались за дым и шум

Суббота, 18 июня 2022, 19:50

Во французской Ницце городские власти приказали выйти из порта круизному лайнеру, на который пожаловались за загрязнение окружающей среды, через несколько часов после его прибытия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Случай произошел еще в четверг. Греческий круизный лайнер Aegan Odyssey с около 300 пассажирами под вечер зашел в порт города.

Местные жители обратили внимание на густые клубы дыма, которые он выбрасывает, и шум от оборудования корабля, и пожаловались городским властям. Около 11 часов вечера, через несколько часов после прибытия, лайнеру приказали покинуть порт и он двинулся в направлении Тулузы.

Как стало известно AFP, компания-агент Medov France с офисом в Марселе, отвечающая за остановки лайнера от имени чартерной компании, обратилась за разъяснениями к портовым властям, жалуясь, что это "удар по репутации" компании.

Французские города на средиземноморском побережье в последние годы все чаще сталкиваются со сложным выбором в связи с круизными лайнерами, которые, с одной стороны, являются источником загрязнения, но с другой стороны, являются важным источником дохода для местной экономики.

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