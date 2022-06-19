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У Латвії створили жовто-блакитне морозиво "Слава Україні"

Неділя, 19 червня 2022, 18:30

Латвійська компанія Food Union виробила спеціальне морозиво, присвячене Україні.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Postimees, у морозиві символічно використано поєднання жовтого та синього кольорів, а в основі рецептури – натуральні інгредієнти.

Для жовтого кольору було використано смак шафрану, а для синього – бузини та волошки. Морозиву дали назву "Слава Україні".

"Це морозиво – данина мужності та волелюбності українського народу, але що ще важливіше – це нагадування всім у Латвії про те, що в Україні, як і раніше, йде страшна війна, тому ми маємо продовжувати допомагати її народу. Тим більше, після того, як перша хвиля підтримки схлинула", – повідомила генеральний директор Food Union у Латвії Ірена Холодна.

Там повідомляють - розробка морозива, присвяченого Україні, стала емоційно важливою подією для нашої команди. "Це дозволило всім учасникам процесу розробки відчути свою причетність та підтримати українців через те, що ми вміємо найкраще – розробляти та виробляти смачні та якісні продукти",- говорять у компанії.

Тим більше, Food Union вже має досвід створення морозива у кольорі прапорів - у 2018 році там було створено морозиво у квітах національних прапорів Латвії, Естонії та Литви на честь сторіччя незалежності цих країн.

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Латвія ЄвроЖиття

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