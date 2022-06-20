Білоруські військові намагалися зробити підкоп на кордоні з Польщею
Понеділок, 20 червня 2022, 13:17
Співробітники прикордонної служби Польщі помітили провокацію з боку білоруських військових, які намагалися зробити підкоп під нещодавно встановленим парканом на кордоні.
Про це польські прикордонники розповіли у Twitter, виклавши фото, пише "Європейська правда".
На ділянці у районі села Дубичі Церковні офіцери помітили групу з шести білоруських солдатів, які намагалися зробити підкоп під парканом на польсько-білоруському кордоні.
W dn.19.06 na terytorium🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾21 os.-m.in.ob.Maroka,Senegalu i Indii.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 20, 2022
Zdarzenia miały miejsce na odcinkach #PSGNarewka #PSGCzeremcha
Na odcinku #PSGDubiczeCerkiewne patrole🇵🇱zauważyły 6 żołnierzy🇧🇾,którzy próbowali zrobić podkop pod barierą. pic.twitter.com/yL2yatfPtJ
Крім того, вчора 21 особа намагалася нелегально потрапити до Польщі через кордон з Білорусі. Це були мігранти, зокрема з Марокко, Сенегалу та Індії.
У середині червня Польщі завершили спорудження відрізка загородження на кордоні з Білоруссю довжиною 140 кілометрів.
Раніше повідомлялося, що загородження заввишки 5 метрів простягнеться на 186 кілометрів. Будівельні роботи планують завершити до 30 червня.
Тиск з боку тисяч мігрантів з Близького Сходу та Африки на кордон Польщі та Литви з Білоруссю розпочався влітку минулого року, що призвело до зіткнень із польськими прикордонниками.
Після цього Польща закрила кордон із Білоруссю колючим дротом та збільшила кількість прикордонників.