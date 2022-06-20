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Білоруські військові намагалися зробити підкоп на кордоні з Польщею

фото
Понеділок, 20 червня 2022, 13:17

Співробітники прикордонної служби Польщі помітили провокацію з боку білоруських військових, які намагалися зробити підкоп під нещодавно встановленим парканом на кордоні.

Про це польські прикордонники розповіли у Twitter, виклавши фото, пише "Європейська правда".

На ділянці у районі села Дубичі Церковні офіцери помітили групу з шести білоруських солдатів, які намагалися зробити підкоп під парканом на польсько-білоруському кордоні.

Крім того, вчора 21 особа намагалася нелегально потрапити до Польщі через кордон з Білорусі. Це були мігранти, зокрема з Марокко, Сенегалу та Індії.

У середині червня Польщі завершили спорудження відрізка загородження на кордоні з Білоруссю довжиною 140 кілометрів.

Раніше повідомлялося, що загородження заввишки 5 метрів простягнеться на 186 кілометрів. Будівельні роботи планують завершити до 30 червня.

Тиск з боку тисяч мігрантів з Близького Сходу та Африки на кордон Польщі та Литви з Білоруссю розпочався влітку минулого року, що призвело до зіткнень із польськими прикордонниками. 

Після цього Польща закрила кордон із Білоруссю колючим дротом та збільшила кількість прикордонників.

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Польща Білорусь

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