Білоруські військові намагалися зробити підкоп на кордоні з Польщею

Співробітники прикордонної служби Польщі помітили провокацію з боку білоруських військових, які намагалися зробити підкоп під нещодавно встановленим парканом на кордоні.

Про це польські прикордонники розповіли у Twitter, виклавши фото, пише "Європейська правда".

На ділянці у районі села Дубичі Церковні офіцери помітили групу з шести білоруських солдатів, які намагалися зробити підкоп під парканом на польсько-білоруському кордоні.

W dn.19.06 na terytorium🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾21 os.-m.in.ob.Maroka,Senegalu i Indii.

Zdarzenia miały miejsce na odcinkach #PSGNarewka #PSGCzeremcha

Na odcinku #PSGDubiczeCerkiewne patrole🇵🇱zauważyły 6 żołnierzy🇧🇾,którzy próbowali zrobić podkop pod barierą. pic.twitter.com/yL2yatfPtJ — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 20, 2022

Крім того, вчора 21 особа намагалася нелегально потрапити до Польщі через кордон з Білорусі. Це були мігранти, зокрема з Марокко, Сенегалу та Індії.

У середині червня Польщі завершили спорудження відрізка загородження на кордоні з Білоруссю довжиною 140 кілометрів.

Раніше повідомлялося, що загородження заввишки 5 метрів простягнеться на 186 кілометрів. Будівельні роботи планують завершити до 30 червня.

Тиск з боку тисяч мігрантів з Близького Сходу та Африки на кордон Польщі та Литви з Білоруссю розпочався влітку минулого року, що призвело до зіткнень із польськими прикордонниками.

Після цього Польща закрила кордон із Білоруссю колючим дротом та збільшила кількість прикордонників.