Белорусские военные пытались сделать подкоп на границе с Польшей

Сотрудники пограничной службы Польши заметили провокацию со стороны белорусских военных, пытавшихся совершить подкоп под недавно установленным забором на границе.

Об этом польские пограничники рассказали в Twitter, выложив фото, пишет "Европейская правда".

На участке в районе села Дубичи Церковные офицеры заметили группу из шести белорусских солдат, которые пытались сделать подкоп под забором на польско-белорусской границе.

Кроме того, вчера 21 человек пытался нелегально попасть в Польшу через границу из Беларуси, это были мигранты, в том числе из Марокко, Сенегала и Индии.

В середине июня Польши завершили строительство отрезка заграждения на границе с Беларусью протяженностью 140 километров.

Ранее сообщалось, что заграждение высотой 5 метров протянется на 186 километров. Строительные работы планируется завершить до 30 июня.

Давление со стороны тысяч мигрантов с Ближнего Востока и Африки на границу Польши и Литвы с Беларусью началось летом прошлого года, что привело к столкновениям с польскими пограничниками.

После этого Польша закрыла границу с Беларусью колючей проволокой и увеличила количество пограничников.