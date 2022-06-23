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Сейм Польщі не підтримав громадський проєкт щодо лібералізації абортів

Четвер, 23 червня 2022, 14:09

Сейм Польщі відхилив громадський законопроєкт щодо безпечного переривання вагітності, яким пропонували дозволити аборти до 12 тижня. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Проти проголосували 265 депутатів, за - 175 і четверо утрималися.

Проєкт внесла ініціатива "Легальні аборти без компромісів". Ним пропонували дозволити жінкам переривати вагітність до 12 тижня, а пізніше - за наявності загрози для життя, фізичного або психічного здоров’я жінки, за наявності даних про вади розвитку плоду, а також якщо вагітність стала наслідком протиправних дій. Також у ньому прописали право на інформацію, освіту й консультації для повної реалізації права на свідоме батьківство.

Для внесення проєкту зібрали підписи понад 200 тисяч громадян.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Конституційний суд Польщі оголосив, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні. Це рішення викликало масові протести в країні, які поновилися після кількох випадків смерті вагітних жінок.

Водночас, прихильники заборони абортів намагалися просувати ще жорсткіше законодавство, пропонуючи прирівняти аборт до вбивства та карати багаторічним ув’язненням і жінок, і медиків. 

На початку місяця опозиція і правозахисники у Польщі звинуватили владу у створенні "реєстру вагітностей" через розширення обсягу даних, що збирається в пацієнтів медзакладів, в уряді це заперечили.

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Польща

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