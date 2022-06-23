Сейм Польщі не підтримав громадський проєкт щодо лібералізації абортів

Сейм Польщі відхилив громадський законопроєкт щодо безпечного переривання вагітності, яким пропонували дозволити аборти до 12 тижня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Проти проголосували 265 депутатів, за - 175 і четверо утрималися.

Проєкт внесла ініціатива "Легальні аборти без компромісів". Ним пропонували дозволити жінкам переривати вагітність до 12 тижня, а пізніше - за наявності загрози для життя, фізичного або психічного здоров’я жінки, за наявності даних про вади розвитку плоду, а також якщо вагітність стала наслідком протиправних дій. Також у ньому прописали право на інформацію, освіту й консультації для повної реалізації права на свідоме батьківство.

Для внесення проєкту зібрали підписи понад 200 тисяч громадян.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Конституційний суд Польщі оголосив, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні. Це рішення викликало масові протести в країні, які поновилися після кількох випадків смерті вагітних жінок.

Водночас, прихильники заборони абортів намагалися просувати ще жорсткіше законодавство, пропонуючи прирівняти аборт до вбивства та карати багаторічним ув’язненням і жінок, і медиків.

На початку місяця опозиція і правозахисники у Польщі звинуватили владу у створенні "реєстру вагітностей" через розширення обсягу даних, що збирається в пацієнтів медзакладів, в уряді це заперечили.

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