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Зеленський подякував  ЄС за рішення про статус кандидата для України

Четвер, 23 червня 2022, 21:36

Президент України Володимир  Зеленський вважає історичним рішення  Європейського союзу про надання Україні статусу кандидата.

Про це він заявив у четвер ввечері, реагуючи на рішення саміту Євросоюзу.

"Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах України та Євросоюзу", написав президент у твіттері.

Володимир Зеленський подякував президенту ЄвроРади Шарлю Мішелю та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, а також лідерам держав-членів ЄС, які одноголосно ухвалили це рішення на саміті.

"Майбутнє України – в ЄС", - додав він.

В Інстаграмі він також опублікував відео про свої думки з цього приводу. "Вступимо в ЄС, а потім будемо відпочивати", -- підсумував президент.

 

Раніше повідомлялося, що переговори лідерів ЄС щодо статусу кандидата для України виявилися складнішими, ніж очікувалося

Дивіться також пояснення про те що дасть статус кандидата у члени ЄС.

Нагадаємо, 17 червня Європейська комісія оприлюднила свій висновок, у якому рекомендувала визнати європейську перспективу Україні та надати нашій державі статус кандидата на вступ до спільноти.

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Вступ до ЄС Зеленський

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