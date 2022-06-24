Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Україна і Франція спільно розслідуватимуть воєнні злочини РФ

П'ятниця, 24 червня 2022, 22:11

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова в п’ятницю підписала декларацію про наміри співробітництва між Офісом генпрокурора та Управлінням кримінальних справ і помилувань Міністерства юстиції, Генеральною прокуратурою при Апеляційному суді Парижа та Національною прокуратурою з боротьби з тероризмом Франції.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора, пише "Європейська правда".

Декларація передбачає надання взаємної правової допомоги щодо діянь, пов’язаних із міжнародним збройним конфліктом внаслідок збройної агресії з боку Росії проти України – злочинів проти людяності, воєнних злочинів та геноциду.

США створили групу для розслідування воєнних злочинів в Україні, її очолив мисливець за нацистами

"У Французькій Республіці вже розпочато сім справ щодо воєнних злочинів в Україні, зокрема розслідування загибелі журналістів. І в цьому питанні ми обговорили можливість об’єднати зусилля із колегами заради досягнення швидкого результату", – зазначила Венедіктова.

Крім того, французька прокуратура та МВС збирають свідчення потерпілих та очевидців, які виїхали до Франції, і готові передавати їх Україні за посередництва Євроюсту. Крім того, Париж працює над арештами російських активів.

Зазначимо, що в антитерористичній прокуратурі Франції є спеціальний підрозділ щодо воєнних злочинів. У ньому призначені окремі слідчі, які зараз займаються саме подіями на території України.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв надати мобільну лабораторію для аналізу ДНК у процесі розслідування воєнних злочинів РФ в Україні.

Більше про притягнення до відповідальності за воєнні злочини РФ читайте у матеріалі: 12 друзів проти Росії: як універсальна юрисдикція дозволяє карати за злочини в Україні,

а також: "Щоби довести в суді, що був геноцид, треба "залізти в голову" злочинцю".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Війна з РФ

Статті

Робота над помилками: чому у ЄС має з'явитися прагнення до возз'єднання з Україною

Європі доведеться змінювати стратегію своєї поведінки у відповідь на нинішню геополітичну кризу. Розширення – гідна відповідь на виклики сьогодення.
24 червня 2022 — Андрюс Кубілюс, депутат Європарламенту, експрем'єр Литви

Що чекає на Україну після рішення про статус кандидата та коли реально вступити до ЄС

Коли реально досягти повноцінного членства в ЄС? Чи не підемо ми шляхом Туреччини, яка загрузла на стадії кандидатства на багато років?
24 червня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Заблокований шлях до ЄС: чому не вдалося зрушити інтеграцію Балкан та як це вплине на Україну

ЄС не вдалося розблокувати процес вступу західнобалканських країн, які багато років чекають на членство. Це не заблокує надання кандидатського статусу Україні, але в перспективі може стати для нас проблемою.
23 червня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда