Україна і Франція спільно розслідуватимуть воєнні злочини РФ

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова в п’ятницю підписала декларацію про наміри співробітництва між Офісом генпрокурора та Управлінням кримінальних справ і помилувань Міністерства юстиції, Генеральною прокуратурою при Апеляційному суді Парижа та Національною прокуратурою з боротьби з тероризмом Франції.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора, пише "Європейська правда".

Декларація передбачає надання взаємної правової допомоги щодо діянь, пов’язаних із міжнародним збройним конфліктом внаслідок збройної агресії з боку Росії проти України – злочинів проти людяності, воєнних злочинів та геноциду.

"У Французькій Республіці вже розпочато сім справ щодо воєнних злочинів в Україні, зокрема розслідування загибелі журналістів. І в цьому питанні ми обговорили можливість об’єднати зусилля із колегами заради досягнення швидкого результату", – зазначила Венедіктова.

Крім того, французька прокуратура та МВС збирають свідчення потерпілих та очевидців, які виїхали до Франції, і готові передавати їх Україні за посередництва Євроюсту. Крім того, Париж працює над арештами російських активів.

Зазначимо, що в антитерористичній прокуратурі Франції є спеціальний підрозділ щодо воєнних злочинів. У ньому призначені окремі слідчі, які зараз займаються саме подіями на території України.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв надати мобільну лабораторію для аналізу ДНК у процесі розслідування воєнних злочинів РФ в Україні.

Більше про притягнення до відповідальності за воєнні злочини РФ читайте у матеріалі: 12 друзів проти Росії: як універсальна юрисдикція дозволяє карати за злочини в Україні,

а також: "Щоби довести в суді, що був геноцид, треба "залізти в голову" злочинцю".