Украина и Франция будут совместно расследовать военные преступления РФ

Генеральная прокурорка Ирина Венедиктова подписала в пятницу декларацию о намерениях сотрудничества между Офисом генпрокурора и Управлением уголовных дел и помилований Министерства юстиции, Генеральной прокуратурой при Апелляционном суде Парижа и Национальной прокуратурой по борьбе с терроризмом Франции.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, пишет "Европейская правда".

Декларация предусматривает предоставление взаимной правовой помощи в отношении деяний, связанных с международным вооруженным конфликтом в результате вооруженной агрессии со стороны России против Украины – преступлений против человечности, военных преступлений и геноцида.

"Во Французской Республике уже начаты семь дел по военным преступлениям в Украине, в том числе расследование гибели журналистов. И в этом вопросе мы обсудили возможность объединить усилия с коллегами ради достижения быстрого результата", – отметила Венедиктова.

Кроме того, французская прокуратура и МВД собирают показания потерпевших и очевидцев, выехавших во Францию, и готовы передавать их Украине при посредничестве Евроюста. Кроме того, Париж трудится над арестами российских активов.

Отметим, что в антитеррористической прокуратуре Франции есть специальное подразделение по военным преступлениям. В нем назначены отдельные следователи, которые занимаются именно событиями на территории Украины.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал предоставить мобильную лабораторию для анализа ДНК в процессе расследования военных преступлений РФ в Украине.

Больше о привлечении к ответственности за военные преступления РФ читайте в материале: 12 друзей против России: как универсальная юрисдикция позволяет наказывать за преступления в Украине,

а также: "Чтобы доказать в суде, что был геноцид, нужно "залезть в голову" преступнику".