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Медведєв пригрозив відрізати газ Молдові і шантажує "росіянами" у Придністров’ї

Субота, 25 червня 2022, 13:32

Заступник голови Радбезу РФ Дмітрій Медведєв пригрозив Молдові, що заходи Кремля у відповідь на приєднання Кишинева до антиросійських санкцій не змусять себе чекати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telegram-канал Медведєва.

"Намагаючись догодити своїм новим господарям, не будучи в ЄС, готові приєднатися до європейських санкцій проти нашої країни. Ну що ж. Нехай спробують. Тоді вони можуть бути впевнені на 100% у тому, що не отримають від нас не лише "дорогих" енергетичних та інших ресурсів, а й взагалі ніяких. Нехай насолодяться санкціями, ще не потрапивши до ЄС", - заявив Дмітрій Медвєдєв.

Він також натякнув, що Росія готова "захищати" своїх "громадян", які проживають у контрольованому нею Придністров’ї.

"Якщо розпочнеться серйозна заваруха навколо аншлюсу Молдови Румунією, слід мати на увазі, що у Придністров'ї проживає близько 220 тисяч громадян Росії", - натякнув він на можливі дії РФ у регіоні.

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу напередодні заявив про наміри Молдови приєднатися до санкцій Євросоюзу проти РФ.

ЄС очікує, що держави-кандидати приєднуватимуться до її санкційних режимів. 

23 червня лідери ЄС на саміті в Брюсселі затвердили рішення надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ.

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