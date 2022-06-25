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Медведев пригрозил отрезать газ Молдове и шантажирует "россиянами" в Приднестровье

Суббота, 25 июня 2022, 13:32

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Молдове, что меры Кремля в ответ на присоединение Кишинева к антироссийским санкциям не заставят себя ждать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telegram-канал Медведева.

"Пытаясь угодить своим новым хозяевам, не будучи в ЕС, готовы присоединиться к европейским санкциям против нашей страны. Ну что ж. Пусть попробуют. Тогда они могут быть уверены на 100% в том, что не получат от нас не только "дорогих" энергических и других ресурсов, но вообще никаких. Пусть насладятся санкциями, еще не попав в ЕС", - заявил Дмитрий Медведев.

Он также намекнул, что Россия готова "защищать" своих "граждан", проживающих в контролируемом ею Приднестровье.

"Если начнется серьезная заваруха вокруг аншлюса Молдовы Румынией, следует иметь в виду, что в Приднестровье проживают около 220 тысяч граждан России", - намекнул он на возможные действия РФ в регионе.

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу накануне заявил о намерениях Молдовы присоединиться к санкциям Евросоюза против РФ.

ЕС ожидает, что государства-кандидаты будут присоединяться к его санкционным режимам.

23 июня лидеры ЕС на саммите в Брюсселе утвердили решение предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление.

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