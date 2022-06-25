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Столтенберг пояснив, чому саміт в Мадриді стане вирішальним для НАТО

Субота, 25 червня 2022, 17:46

Лідери НАТО на саміті в Мадриді наступного тижня погодяться на найбільшу трансформацію колективної оборони з часів закінчення холодної війни.

Про це розповів у інтерв’ю El Pais генсек Альянсу Єнс Столтенберг, пише "Європейська правда"

Він наголосив, що вважає мадридський саміт вирішальним та трансформаційним для НАТО. 

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"Це буде історичний саміт із багатьох причин. Це буде історична подія насамперед тому, що 30 союзників зустрічаються у розпал найбільшої безпекової кризи в Європі з часів закінчення Другої світової війни. І спільна поява в Мадриді - потужний сигнал у ці непередбачувані та небезпечні часи", - сказав Столтенберг.

По-друге, за словами генсека НАТО, це буде історична подія, тому що Альянс затвердить Стратегічну концепцію НАТО. 

"Ми погоджуємось на найбільшу трансформацію нашої колективної оборони з часів закінчення холодної війни, зі збільшенням чисельності військ, готовністю до швидкого реагування та великою кількістю готового обладнання", - зазначив він. 

Очікується, що члени Альянсу мають узгодити нову модель оборони східного флангу у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Крім того, саміт визнає Росію довгостроковою загрозою. 

Саміт у Мадриді також погодить новий пакет допомоги Україні. У зустрічі дистанційно візьме участь президент України Володимир Зеленський.

НАТО проведе саміт у Мадриді 28-30 червня.

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Війна з РФ Столтенберг Розширення НАТО

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