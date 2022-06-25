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Столтенберг объяснил, почему саммит в Мадриде станет решающим для НАТО

Суббота, 25 июня 2022, 17:46

Лидеры НАТО на саммите в Мадриде на следующей неделе согласятся на самую большую трансформацию коллективной обороны со времен окончания холодной войны.

Об этом рассказал в интервью El Pais генсек Альянса Йенс Столтенберг, пишет "Европейская правда"

Он отметил, что считает мадридский саммит решающим и трансформационным для НАТО.

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"Это будет исторический саммит по многим причинам. Это будет историческое событие прежде всего потому, что 30 союзников встречаются в разгар крупнейшего кризиса безопасности в Европе со времен окончания Второй мировой войны. И совместное появление в Мадриде - мощный сигнал в эти непредсказуемые и опасные времена", – сказал Столтенберг.

Во-вторых, по словам генсека НАТО, это будет историческое событие, потому что Североатлантический союз утвердит Стратегическую концепцию НАТО.

"Мы соглашаемся на самую большую трансформацию нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны, с увеличением численности войск, готовностью к быстрому реагированию и обилием готового оборудования", - отметил он.

Ожидается, что члены НАТО должны согласовать новую модель обороны восточного фланга в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. 

Кроме того, саммит в Мадриде согласует новый пакет помощи Украине. В мадридском саммите дистанционно примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Саммит также признает Россию долгосрочной угрозой.

НАТО проведет саммит в Мадриде 28-30 июня.

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