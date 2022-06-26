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Держсекретар США і глава МЗС Туреччини поговорили про НАТО, війну РФ і експорт зерна з України

Неділя, 26 червня 2022, 08:25

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу провели телефонну розмову, в якій центральними були питання НАТО і війни в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У Держдепі зазначили, що Блінкен і Чавушоглу говорили про "важливість єдності НАТО напередодні саміту у Мадриді", та про підтримку України, яка відбивається від російської агресії.

"Держсекретар схвально оцінив дипломатичні зусилля глави МЗС Туреччини задля того, щоб уможливиити експорт зерна з України на світові ринки", - зазначили у комюніке.

Турецька сторона повідомила, що йшлося про двосторонні відносини, питання розширення НАТО (вочевидь, турецьке вето на приєднання Фінляндії та Швеції) та експорт зерна з України через Чорне море.  

Президент Фінляндії нещодавно заявив, що не очікує зрушень у перемовинах з Анкарою до саміту у Мадриді.

Як відомо, цього тижня делегація міністерства оборони Туреччини в середу провела переговори в Москві щодо розблокування експорту українського зерна морським шляхом.

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Війна з РФ Туреччина США Розширення НАТО

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