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Госсекретарь США и глава МИД Турции поговорили о НАТО, войне РФ и экспорте зерна из Украины

Воскресенье, 26 июня 2022, 08:25

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в котором центральными были вопросы НАТО, войны в Украине и усилий для разблокирования экспорта зерна.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В Госдепе отметили, что Блинкен и Чавушоглу говорили о "важности единства НАТО накануне саммита в Мадриде" и о поддержке Украины, которая отбивает российскую агрессию.

"Госсекретарь одобрительно оценил дипломатические усилия главы МИД Турции для того, чтобы сделать возможным экспорт зерна из Украины на мировые рынки", - отметили в коммюнике.

Турецкая сторона сообщила, что речь шла о двусторонних отношениях, вопросе расширения НАТО (очевидно, турецком вето на присоединение Финляндии и Швеции) и экспорте зерна из Украины через Черное море.

Президент Финляндии недавно заявил, что не ожидает сдвигов в переговорах с Анкарой до саммита в Мадриде.

Как известно, на этой неделе делегация министерства обороны Турции в среду провела переговоры в Москве по поводу разблокирования экспорта украинского зерна через Черное море.

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Война с РФ Турция США Расширение НАТО

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