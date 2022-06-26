У Грузії прощаються з добровольцем, що загинув під Лисичанськом
Неділя, 26 червня 2022, 13:39
У Грузію привезли тіло загиблого добровольця Алуди Звіадаурі, який поїхав воювати за Україну і загинув під Лисичанськом.
Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".
Звіадаурі було 42 роки. За неофіційною інформацією, він воював у лавах чеченського батальйону і загинув у бою під Лисичанськом, допомагаючи пораненому товаришу вибратися з небезпечної зони.
В аеропорту Тбілісі тіло зустрічали родичі. У неділю має відбутися панахида й поховальна церемонія з військовими почестями.
За інформацією агентства, з початку повномасшатбної війни в Україні загинули 16 бійців з Грузії, з них п'ятеро мали громадянство України.
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