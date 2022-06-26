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В Грузии прощаются с добровольцем, погибшим под Лисичанском

Воскресенье, 26 июня 2022, 13:39

В Грузию привезли тело погибшего добровольца Алуды Звиадаури, который воевал за Украину и погиб под Лисичанском.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Звиадаури было 42 года. По неофициальной информации, он воевал в рядах чеченского батальона и погиб в бою под Лисичанском, помогая раненому товарищу уйти из-под огня.

В аэропорту Тбилиси тело встречали родственники. В воскресенье состоится панихида и похоронная церемония с военными почестями.

По информации агентства, с начала полномасштабной войны в Украине погибли 16 бойцов из Грузии, из них пятеро имели гражданство Украины.

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Грузия Война с РФ

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