В Грузии прощаются с добровольцем, погибшим под Лисичанском
Воскресенье, 26 июня 2022, 13:39
В Грузию привезли тело погибшего добровольца Алуды Звиадаури, который воевал за Украину и погиб под Лисичанском.
Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".
Звиадаури было 42 года. По неофициальной информации, он воевал в рядах чеченского батальона и погиб в бою под Лисичанском, помогая раненому товарищу уйти из-под огня.
В аэропорту Тбилиси тело встречали родственники. В воскресенье состоится панихида и похоронная церемония с военными почестями.
По информации агентства, с начала полномасштабной войны в Украине погибли 16 бойцов из Грузии, из них пятеро имели гражданство Украины.
Смотрите также: Почему Грузия дружит с РФ? Почему ей не дали кандидата в ЕС? Объясняем, и не только о Саакашвили
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.