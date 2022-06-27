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Санду відвідала понищені війною Бородянку, Бучу та Ірпінь

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Понеділок, 27 червня 2022, 14:00

Президентка Молдови Мая Санду відвідала Бучу, Ірпінь та Бородянку, що постраждали від бойових дій у перший місяць повномасштабної війни.

Як повідомляє "Європейська правда", фото з поїздки опублікувало посольство України у Молдові.

"Президентка Молдови ознайомилася з наслідками злочинної агресії Росії проти України, а також із злочинами, вчиненими російськими окупантами проти мирного населення під час окупації", - зазначили у посольстві.

 

У другій половині дня Мая Санду зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. 

 

Нагадаємо, про прибуття Маї Санду в Україну стало відомо вранці 27 червня. 

Про підготовку візиту було відомо заздалегідь, але в Офісі президента відмовлялися заздалегідь підтверджувати будь-яку інформацію з міркувань безпеки. 

Дивіться відеопояснення на Youtube-каналі "Європейської правди" - Молдова з нами чи з РФ у війні? Тверезі пояснення, інсайди та важливі деталі

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Молдова

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