Санду відвідала понищені війною Бородянку, Бучу та Ірпінь

Президентка Молдови Мая Санду відвідала Бучу, Ірпінь та Бородянку, що постраждали від бойових дій у перший місяць повномасштабної війни.

Як повідомляє "Європейська правда", фото з поїздки опублікувало посольство України у Молдові.

"Президентка Молдови ознайомилася з наслідками злочинної агресії Росії проти України, а також із злочинами, вчиненими російськими окупантами проти мирного населення під час окупації", - зазначили у посольстві.

У другій половині дня Мая Санду зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, про прибуття Маї Санду в Україну стало відомо вранці 27 червня.

Про підготовку візиту було відомо заздалегідь, але в Офісі президента відмовлялися заздалегідь підтверджувати будь-яку інформацію з міркувань безпеки.

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